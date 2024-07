Outra comidinha campeã de Chicago também aparece discretíssima e totalmente reformulada.

No sétimo episódio da segunda temporada, quando Richie "ataca de garçom" no fictício melhor restaurante do mundo (com cenas gravadas no Ever, que volta a aparecer na terceira temporada), um dos clientes lamenta estar em seu último dia na cidade e não ter provado a "deep dish".

Trata-se da pizza típica da cidade, que leva esse nome por ser um verdadeiro "prato fundo" de queijo e molho, se assemelhando muito a uma torta.

Criada nos anos 1940 e com origem disputadíssima, a iguaria divide paixões pela cidade. Por lá, a escolha da sua pizza do coração é equivalente à escolha de um time esportivo e o Fla-Flu principal é entre as redes Lou Malnati's e Giordano's.

Correndo por fora, outros nomes importantes. A escolha de Richie para agradar o cliente é uma tradicionalíssima da Pequod's, que nas mãos do chef de cozinha vira um agrado para nenhum "Chef's Table" botar defeito.

Cortada em pequenos discos e guarnecida de manjericão, azeite e mais toques do chef, a tradicional "deep dish pizza" ganha ares de alta gastronomia.