Cadeira de boteco vira ícone pop, mas já foi banida em ruas da Europa

Por outro, há quem não encoraje o uso por acreditar que elas não sejam sustentáveis.

É uma conquista genial de criatividade e engenharia seguindo os princípios da modernidade: tornar os produtos mais rápidos, melhores, mais baratos e em maiores quantidades. Mas tendo atingido isso, encontramos os limites desse desenvolvimento. Habitamos uma fina camada de um pequeno planeta que não consegue sustentar a velocidade de produção de objetos que têm uma vida útil relativamente curta, mas que não se decompõem após o fim da vida útil da forma como os produtos naturais se decompõem. Em vez disso, acumulam-se no sétimo continente com consequências catastróficas.

Krassimir Terziev, artista visual da Bulgária ao site What Design Can Do

Símbolo e orgulho

Não é apenas no boteco do Brasil que a cadeira Monobloco está presente. Ela é uma referência para toda a América Latina — como em Porto Rico, a ilha de Bad Bunny — e também para países da África e Ásia.

Na Alemanha, no entanto, ela ocupou o Vitra Design Museu, em uma exposição que celebrava o simbolismo global. Uma das intervenções feitas por um artista sobre a cadeira trazia os dizeres: "Respeite. Barato", em inglês.