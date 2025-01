O que é o tal 'seafood boil bag', preparo de frutos do mar viral no TikTok?

O consumo de frutos do mar, hábito que trouxeram das províncias marítimas — atualmente Nova Escócia, Novo Brunswick, Ilha do Príncipe Edward (Canadá), além de partes do Maine (EUA) — se misturou com tradições de preparo francesas, como técnicas de molhos e pela paixão por fortes temperos e pescados empanados, muito consumidos pelos escravizados, segundo os estudiosos de gastronomia do site The Spruce Eats.

No caso dos seafood boils, camarões, caranguejos, lagostins, mariscos e lagostas são fervidos com batatas, milho, muito tempero e com molhos picantes à base de óleo — a principal diferença para as receitas francesas, feitas com manteiga. Há versões que ainda incluem Andouille, uma linguiça de porco defumada originária da França, mas que é muito popular na culinária cajun.

Apesar de seu DNA estar em Nova Orleans, os seafood boils se tornaram uma sensação nas últimas duas décadas em todo o sul dos EUA; Atlanta, na Geórgia, tem uma das mais fortes cenas de restaurantes dedicados à técnica no país, reportou o site especializado Eater em 2023.

Atualmente, a novidade já chegou às Carolinas e a New England, com casas abrindo em Boston e adaptando os sabores ao paladar local.