'Bunker do Apocalipse' por apenas R$ 172,7 mil é disputado na Inglaterra

A entrada do 'Bunker do Apocalipse' inglês Imagem: Reprodução/Clive Emson Land and Property Auctioneers

No entanto, o dono teve que mudar de estratégia em julho de 2023, quando as autoridades do Conselho da Cornualha rejeitaram a renovação da licença do imóvel para fins de aluguel por temporada. Assim, a acomodação na popular cidadezinha costeira de Penzance passou a procurar um novo dono.

Na sua primeira passagem pelo mercado imobiliário no verão britânico (entre junho e setembro) de 2024, o bunker não causou tanta comoção, o que pode ter a ver com o preço original pedido: 45 mil libras ou R$ 338 mil.

A área do "quarto" Imagem: Reprodução/Clive Emson Land and Property Auctioneers

Agora, ele foi a leilão com um valor inicial de cerca de metade do anterior e o interesse o levou até à imprensa britânica, em veículos como o jornal Daily Mail. O martelo será batido — virtualmente — no dia 20 de março.

Quem arrematar a antiga estação poderá, assim que descer as escadas até o seu nível, se deparar com uma pequena cozinha com mesa para as refeições, um quarto e um banheiro. A propriedade tem água encanada, energia elétrica e, claro, drenagem.