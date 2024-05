Vinho combina com coxinha? Sim! Veja como harmonizar a bebida com petiscos

Se a burrata vier acompanhado de tomatinhos cereja e rúcula, você tem uma mescla de untuosidade, frescor, acidez e leve amargor da folha. Um Chardonnay sem passagem madeira, com notas de frutas tropicais, abraça todos esses elementos.

Prove os brasileiros Adolfo Lona Chardonnay (R$ 76 na loja da vinícola) e Manus D'Italia Chardonnay (R$ 99 na DOC Vineria). Ou mude de uva com o italiano Valvirginio Vermentino Toscano (R$ 149 na DOC Vineria), frutado, com notas de pêssego.

Homus, babaganuch e coalhada seca

Homus Imagem: iStock

Há vinhos que abraçam as diferentes características do trio sírio-libanês tão querido - a textura do homus, o defumadinho do babaganuche e a acidez da coalhada. Danilo sugere algo bem fora da curva: um Chardonnay vindo do Peru, com média intensidade, boa acidez e notas de frutas tropicais.

É Intipalka Chardonnay (R$ 87,30 na Boutique do Vinho). Ainda da América do Sul, indica um bom amigo argentino para as pastinhas: Miguel Minni Sauvignon Blanc (R$ 138 na Boca a Boca Vinhos), que também traz aromas cítricos e tropicais.