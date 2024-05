Tarta basca conquistou um mundo dominado por cheesecake e é hit no Brasil

Tem queijo no doce, e não é de hoje. Entre nossos docinhos mais queridos no Brasil já idolatramos há muito tempo a queijadinha e o bombocado. A iguaria em formato de torta, porém, é patrimônio mundial, e muitos países tem uma versão para chamar de sua.

A mais famosa, até hoje, é mesmo o americaníssimo cheesecake. De uns anos para cá, porém, a moda "habla español" e é chamada tarta de queso. A mais famosa delas vem do particularíssimo País Basco e foi mesmo a "tarta basca" que emplacou pelo mundo, sendo elevada a "sabor do ano" pelo jornal norte-americano The New York Times em 2021.

Ainda que a receita se assemelhe com a medieval Quesada Pasiega - "bolinho" do café da região norte da Espanha - foi nos anos 90 que a "tarta basca" que conhecemos nasceu direto do restaurante La Viña, em San Sebastián.