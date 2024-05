Abacaxi de R$ 200 da Mazé, a história do doce que viralizou na internet

Para isso, comprou a prazo leite, açúcar e amendoim e passou a vender pé-de-moleque nas ruas de Carmópolis. Foi até o hotel fazenda na cidade oferecer sua primeira criação para o dono, Marco Aurélio. "Ele se recusou a experimentar o doce porque era algo comum e me perguntou se eu conhecia frutas cristalizadas. Eu nunca ouvi falar, mas me senti desafiada", relembra.

Mazé foi atrás dos conhecimentos de Dona Zélia, contadora da Prefeitura de Carmopólis e doceira de mão cheia. Com ela, aprendeu a produzir mamão cristalizado. "Marco Aurélio provou a fruta e disse que estava muito ruim, emborrachado. De novo, me senti desafiada. Precisava fazer o melhor doce para aquele homem".

Parecia que a cada negativa do empresário, a doceira ia mais fundo para fazer o melhor doce possível. Viajou até a Universidade de Viçosa para aprender as técnicas profissionais de cristalização. Retornou vendendo nas ruas mamão e abóbora cristalizadas, que finalmente conquistaram não só o dono do hotel fazenda, mas toda Carmópolis.

Depois de muita prática, cheguei lá com 16 bandejinhas de mamão cristalizado e dei um para ele provar. Voltei para casa e ele me ligou dizendo se eu podia vender para ele todas as bandejas e quanto tempo demorava para eu fazer mais. Fiquei muito emocionada e disse que a próxima leva demorava cerca de 10 dias para ficar pronta, ele disse que esperava.

Equipe feminina

O negócio, que começou em uma feirinha de rua, foi se expandindo e, por ano, Mazé estima que atualmente faz cerca de 17 toneladas de doces pré-prontos nas câmaras frias todos os anos para suprir a demanda por seus produtos açucarados.