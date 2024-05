Restaurante carioca está entre os 100 melhores do mundo pelo 50 Best

Um restaurante brasileiro ficou entre os 100 melhores do mundo em lista anunciada nesta quarta (22) pelo World's 50 Best Restaurants 2024, considerado o principal ranking gastronômico do mundo.

Numa prévia, que revela do 100° ao 51° lugar, o carioca Lasai manteve o 58° lugar, também obtido em 2023. Nesta semana, o restaurante já havia conquistado sua segunda estrela pelo Guia Michelin.

No ano passado, outro carioca despontava entre os 100: o Oteque, em 76°. Já entre os 50, o melhor colocado foi A Casa do Porco, em 12° lugar.