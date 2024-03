Deu Brasil! Janaína Torres Rueda é eleita a melhor chef mulher do mundo

Como chef e co-proprietária do restaurante A Casa do Porco, do bar Dona Onça, da lanchonete de cachorro-quente Hot Pork, do restaurante de almoço e sanduíches Merenda da Cidade e da Sorveteria do Centro, a chef é uma figura de destaque na cena culinária de São Paulo.

Ela também está profundamente envolvida em projetos de ativismo social, e já trabalhou com o governo de São Paulo treinando cozinheiros de escolas para ajudar a melhorar a nutrição de 1,8 milhão de crianças em apenas quatro anos.

Durante a pandemia, a chef envolveu sua comunidade, mobilizando milhares de chefs e trabalhadores brasileiros do setor de hospitalidade para pressionar o governo em busca de apoio financeiro vital para o setor.

Imagem: Marcus Steinmeyer

O restaurante A Casa do Porco, no centro de São Paulo, é famoso por seu menu criativo de carne de porco, sem desperdícios, do focinho ao rabo, e ficou na posição número 12 na lista The World's 50 Best Restaurants 2023.