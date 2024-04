Chef João Diamante ganha 'Oscar da gastronomia' por projeto em favelas

Em 2020, em Nossa, o chef indicou os lugares imperdíveis para comer bem na periferia carioca.

Mudanças na Itália

A dupla americana e canadense também premiada é responsável pelo Roots em Modena, um modelo de iniciativa social liderado por mulheres migrantes que funciona como um espaço de trabalho conjunto durante o dia e um restaurante à noite, com o objetivo de

demonstrar o valor cultural e humano dos mais novos chefs de Modena.

Caroline Caporossi and Jessica Rosval Imagem: Divulgação

Em abril de 2020, Caroline e Jessica Rosval fundaram a Association for the Integration of Women, cuja missão é disponibilizar recursos para que as mulheres se estabeleçam e prosperem. Em 2022, juntamente com a cofundadora Maria Assunta Ioele, elas abriram o Roots como um modelo de impacto social autossustentável, ponto de encontro e

incubadora para o futuro. Nesse espaço, as mulheres migrantes de Modena podem aprender,

trabalhar e desenvolver sua autoconfiança enquanto dão os primeiros passos de suas carreiras na

cidade.

A Association for the Integration of Women, composta inteiramente por membros voluntários de diversas culturas e origens profissionais, treina 12 mulheres todos os anos em um ciclo de quatro meses. Os profissionais são indicados por parceiros da comunidade e selecionados com base em suas habilidades linguísticas, motivação e paixão por comida, com um cardápio dinâmico inspirado na nacionalidade de seus talentos.