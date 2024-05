Na 'cozinha pelada' tem até caqui salgado: a comida sincera de Pablo Inca

Pablo Inca, chef do Cora Imagem: Pedro Ferrarezzi

Meu interesse por cozinha começou vendo os programas de TV, mas também na praticidade da minha mãe. Ela não cozinhava muito, mas quando preparava algo, fazia muito bem. Usava muitos vegetais, saladas, coisa que adotei pra minha vida afirma.

Ao longo da conversa, mais lembranças familiares. A avó meio rabugenta que era observada atentamente a cada preparo, mesmo que de longe. O avô materno que fazia questão dos ingredientes mais vistosos e gostosos. A ancestralidade cravada na terra-natal San Salvador de Jujuy e a Pachamama, "um dia em que a gente agradece a Mãe Terra pelo que ela te deu no ano".

Ainda que muito atraísse para as panelas, por pressões familiares e as dúvidas insolúveis dos 17 anos, o primeiro passo profissional foi o de outros universos, o das relações internacionais, que depois deu lugar ao curso de direito. Para a sorte de quem já provou as criações de Pablo, durou pouco.

Das empanadas ao Mercadão

Com 18 anos, o primeiro emprego de Pablo na cozinha foi em um lugar de empanadas. "Recebia 200 pesos para 'aprender'. E assim pagava aluguel enquanto estudava". Neste meio tempo, fez um curso de gastronomia, estágio em hotel, foi para Salta e começou a se envolver mais no momento gastronômico do país.