Do Japão ao Peru, estas são as melhores cidades para comer e beber em 2024

Concentrando o maior número de restaurantes com estrelas no prestigiado Guia Michelin — a "bíblia da gastronomia" — com 183 representantes, a capital japonesa foi considerada um "centro de dedicação às técnicas culinárias, ingredientes de qualidades e tradição que continua a impressionar".

Apesar de casas que servem excelentes sushis, rámen (ou lámen) e izakaya, sem frescura, Tóquio não abriga só os clássicos da cozinha regional, como também boas opções de comida de rua e gastronomia internacional — o que a garantiu o título de "joia da qualidade e diversidade" em termos de sabores.

2. Istambul, na Turquia

Istambul, na Turquia Imagem: Alexander Spatari/Getty Images

O destino turco ganhou sua posição graças à "clássica experiência de frutos do mar do Bósforo, além do simit (pão local) nas ruas da cidade antiga" ou ainda pela sua vibrante cena de alta gastronomia. Influenciada pela sua proximidade com a costa do Mar Egeu e com a Europa mediterrânea, sua culinária traz traços de todas essas culturas, que pode ser vista dos seus mercados de temperos ao seu famoso drinque nacional, o raki.

3. Cidade do México, no México