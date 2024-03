De jujuba a cottage com ketchup: pratos favoritos de 12 presidentes dos EUA

Lyndon B. Johnson: Peito de frango com molho e purê de batatas

Lyndon B. Johnson (centro) Imagem: Nasa/Divulgação

Presidente de 1963 a 1969

Johnson entrou para a história como alguém difícil de agradar à mesa, segundo o jornal The New York Times. O chef francês René Verdon, que comandava a cozinha do presidente antecessor, pediu demissão depois que se viu obrigado a aceitar as sugestões de um coordenador texano contratado pelo presidente para trazer os sabores de sua terra natal à Casa Branca.

Bife de frango com molho e purê de batatas, a pedida de Lyndon Johnson Imagem: Bartosz Luczak/Getty Images/iStockphoto

"Os Johnsons gostavam de certas comidas, mas acho que as pessoas que vem à Casa Branca não estão esperando hambúrgueres, chili com queijo ou costelas. Estes pratos pertencem à terra [natal], não pertencem ao salão de jantar [da Casa Branca]", comentou o chef ao jornal em 1985.