Coquetel com Hello Kitty: bar temático tem drinques coloridos e sem álcool

Um coquetel atrás do outro

Quando não precisa colocar o dulçor em primeiro plano, o mixologista trabalha elementos como amargor, acidez, fruta, carbonatação e até toques salgados e apimentados em receitas sem álcool. A tendência tem feito quem não bebe cada vez mais feliz, mesmo nos bares de coquetéis.

Drink Badtz-Maru Imagem: Divulgação

Um almoço no Hello Kitty and Friends mostra que os clientes, especialmente os menores, não se incomodam com a doçura acentuada. Sai um coquetel atrás do outro, cada um mais bonito e colorido.

A equipe de gastronomia da casa, liderada pela chef executiva Tatiane Yumi, vem criando receitas de sucesso nas taças, como o azulão Little Twin Stars, com iogurte, leite, xarope de curaçao blue, geleia de morango na base e chantilly no topo. Vale como uma sobremesa.

Para os de paladar adulto, um dos drinques de Serrano indicados é o Badtz-Maru, inspirado no pinguim mal-humorado da turma. É mais seco e vem com pitaya, jasmim, suco de limão, suco de abacaxi, tudo finalizado com a famosa espuma de gengibre criada pelo bartender. Uma nova versão com hibisco está prestes a entrar na carta.