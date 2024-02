Vendido a R$ 161 mil, vinho mais caro do mundo é tudo isso ou só marketing?

A filoxera chegou à Europa no século 19, de carona com videiras levadas da América do Norte. Nas vinhas americanas, o inseto vivia lá numa boa, em harmonia com a planta. Já para as videiras de origem euroasiática, a filoxera revelou-se um pequenino monstro. O surto começou na França e espalhou-se por todo o continente europeu no modo catástrofe.

Charge do século 19 retrata a temida filoxera Imagem: Wikimedia

Até que alguém chegou à feliz dedução: se o inseto não atacava as raízes das videiras vindas de fora, por que não enxertar as europeias nas americanas?

O processo, chamado porta-enxerto, é simples: você pega um tronco de videira americana, faz um furinho e - pluf - encaixa ali o tronco da europeia. A técnica permitiu que a filoxera, embora ainda presente no ambiente, não matasse as plantas mais do que olho gordo de vizinha. Salvou-se, assim, o vinho na Europa.

Loïc, porém, planta videiras europeias em pé-franco (sem enxerto) e explica que a filoxera não penetra no terreno arenoso de sua pequena propriedade em Landiras, na subregião bordalesa de Graves. Consciente dos riscos que corre, porém, examina ostensivamente seus vinhedos para certificar-se de que o medonho não resolveu dar as caras por lá.

Vai além: postula que vinhos elaborados a partir de videiras em pé-franco traduzem de forma mais precisa e elegante o terroir. "O tronco americano atua como um filtro e não se pode fazer bons vinhos com ele", diz.