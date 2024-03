O vinho de missa tem regras rígidas e deve ser da cor do sangue de Cristo

Trata-se de uma regulamentação inquestionável. Ou seja, o vinho-base não deve conter nenhum outro ingrediente ou substância além da uva, ainda que, para se chegar a seu estilo licoroso, seja autorizado adicionar aguardente para elevar o teor alcoólico da bebida.

Imagem: iStock

No Brasil existem alguns raríssimos produtores desse rosado licoroso, de grande dulçor e 16° de graduação alcoólica, elaborado via de regra a partir das castas Moscato, Saint Emillon e Isabel, e produzido sob encomenda, controle e explicita autorização e fiscalização da arquidiocese (leia-se, os bispos).

Autorização que, registre-se, é renovável, e não perene. Cuidados da Cúria à parte, são vinhos comercializados normalmente, mas difíceis de encontrar, ainda que relativamente baratos. Em sua quase totalidade, são vendidos ao consumidor comum apenas em paróquias ou em casas de artigos religiosos ligados à Igreja Católica.

Produção veio da Itália

A história da produção do vinho da Santa Missa no Brasil começa no final do século 19, com a chegada de freis capuchinhos à Serra Gaúcha, para as missões. Como na Itália eram os responsáveis por produzir os vinhos, trouxeram para cá o costume da produção em mosteiros.