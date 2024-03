Bebida boa a bordo: prêmio escolhe melhores vinhos servidos por cias aéreas

Assentos confortáveis, espaço amplo, entretenimento para horas e horas e, claro, aquela refeição caprichada - e, muitas vezes, estrelada. Quem viaja na primeira classe ou na Business das principais companhias aéreas do mundo espera "só" isso para uma viagem de luxo.

E se o passageiro é um apaixonado por vinhos? Acredite: bebida de alta qualidade é outro item imprescindível aos endinheirados.

Há até um prêmio que escolhe todos os anos as melhores bebidas servidas a bordo nas áreas mais caras do avião. Criado em 1985, o Cellars in the Sky escolhe as melhores adegas "no ar" e os melhores vinhos brancos, tintos e espumantes.