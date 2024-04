Tequila sobe mais rápido mesmo? Isso é mito e bebida ganha novos fãs

Cá no Brasil, a empresa contratou como embaixador das linhas premium o bartender Michel Felicio, sócio do bar Bottega 21, em São Paulo. Sua missão é levar a palavra da tequila de alta qualidade em eventos de degustação para jornalistas, influenciadores e bartenders, explicando as características sensoriais de cada rótulo, sugerindo formas mais elegantes de serviço e receitas de coquetéis além da Margarita.

Paloma ganha força

Coquetel Paloma Imagem: iStock

A Margarita vai bem. Leo Brettas contabiliza que 40% do consumo de tequila no Brasil hoje se dá pelo preparo do coquetel mais famoso com a bebida. Só que a Paloma (tequila, grapefruit, limão e xarope de agave) tem ganhado espaço, muito por força do marketing das marcas. José Cuervo organizou esse ano um concurso dedicado a variações da Paloma, vencido pelo bartender Cassiano de Sousa Melo.

"Paloma é um coquetel refrescante, gostoso, cítrico e frisante, bem dentro do perfil do brasileiro. Mostra que a categoria tequila é bacana, tem autenticidade, tem a ver com nosso estilo de vida e representa a diversidade da cultura latina", diz Nicola Pietroluongo, gerente de world class e advocacy da Diageo.