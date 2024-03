Tequila ganha o Oscar: conheça destilado servido às celebridades nos EUA

A história da marca com a cerimônia vem de algum tempo. Há sete anos Don Julio é copatrocinadora do Governors Ball, festa concorridíssima, oferecida aos vencedores do Oscar.

E o hype da bebida está tão alto nos EUA que vários famosos lançaram sua marca de tequila: Eva Longoria, Mark Wahlberg, Adam Levine, Nick Jonas, Dwayne "The Rock" Johnson e mais alguns.

George Clooney, pioneiro entre as celebridades tequileras, em 2018 vendeu por 1 bilhão de dólares sua marca, Casamigos, lançada em parceria com o empresário Rande Gerber. Quem comprou foi a inglesa Diageo, maior fabricante de bebidas destiladas do mundo e também detentora da marca Don Julio.

Crescimento estrondoso nos EUA

O consumo de tequila vem crescendo no mundo, especialmente nos Estados Unidos. No ano passado, houve um salto de 5,7% no consumo de tequila em solo estadunidense, em relação a 2022. Ela superou a venda dos american whiskeys (bourbons e outras denominações) e colou na vodca, ameaçando alcançar a primeira posição.