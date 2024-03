O que a Bodega Garzón, atual 6ª melhor vinícola do mundo, tem de especial

Bulgheroni ordenou que Antonini fizesse todas as experiências que pudesse imediatamente. Alegou que já estava com mais de 60 anos e, portanto, não teria tempo de conferir o resultado de pesquisas e apostas longevas. Queria saborear os resultados.

Outras uvas, novas expressões

Com carta-branca e verba folgada, o enólogo não economizou ideias. Começou com foco na tinta tannat —até aqueles idos, a única uva com que o Uruguai era reconhecido. Mas foi muito além na escolha de cepas que, acreditava, pudessem se desenvolver e render bons vinhos na região.

Imagem: Divulgação

A uva branca Alvarinho (ou Albariño), natural da região portuguesa dos Vinhos Verdes e da espanhola Galícia, foi uma das que despontou como nova estrela uruguaia. Seu sucesso na América do Sul, aliado a um eficiente trabalho de marketing por parte da Garzón, atraiu a atenção de outras vinícolas do país e também do Brasil, que passaram a cultivá-la e vinificá-la.