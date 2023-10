Cheirosa e com farinha especial: o que é a verdadeira pizza napolitana?

La Divina commedia é queridinha da Leggera Pizza Napoletana Imagem: Reprodução/ Instagram @leggerapizzanapoletana

Para a associação de Nápoles, a pizza napolitana precisa ser arredondada, ter diâmetro máximo de 35cm, ter borda elevada e inchada sem queimaduras, e ser macia e cheirosa quando sai do forno.

Segundo as regras da AVPN, a verdadeira pizza napolitana só pode utilizar ingredientes de origem 100% italiana. A farinha precisa ser do tipo 0 ou 00, que é a denominação utilizada para identificar o "grau de peneiramento", sendo 00 a farinha mais "fina" e "pura" que existe.

A massa da pizza napolitana de verdade só leva água, sal, farinha e fermento (napolitano ou de cerveja fresco, não o fermento seco comum). Após sovada, ela precisa fermentar em temperatura ambiente por até 24 horas, muito mais do que uma pizza comum. Depois, a pizza é aberta com as mãos (nada de rolo) e recheada, entrando no forno a lenha na temperatura altíssima de 480 °C graus, ficando lá entre 60 e 90 segundos exatos.

Segundo a AVPN, quando sai do forno, a verdadeira pizza napolitana apresenta características como: massa fina, macia, fácil de mastigar e de dobrar (normalmente a pizza é servida em discos individuais, e é muito comum dobrar o disco para comer com as mãos); aroma de pão recém-saído do forno; e equilíbrio na cobertura, para quem saborear aproveitar todos os ingredientes.

Menos é mais

Para os brasileiros, que estão acostumados com pizzas abarrotadas de ingredientes, a napolitana pode causar estranheza pela simplicidade, mas a AVPN garante que o minimalismo é o que garante o sabor ímpar desse estilo de disco.