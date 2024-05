Que calor! Lista elege melhores pratos apimentados - e Brasil fica de fora

Frango Chettinad, da Índia

Chettinad, da Índia Imagem: M N Swarna/Creative Commons

Criado pela comunidade Tamil no sul da Índia, o Chettinad costuma levar temperos locais como o anis estrelado, pimentas, kalpasi (flor de pedra) e marati mokku (vagem seca de flor). As porções de frango são fervidas em uma combinação dos temperos assados e coco. Depois, elas são tradicionalmente servidas com arroz cozido no vapor ou chapati, aquele pão fininho popular no sul da Ásia.

Doro wat, da Etiópia

Doro wat, da Etiópia Imagem: South China Morning Post/South China Morning Post via Getty Images

A picância do Doro Wat é resultado do uso do berbere — uma combinação etíope de temperos que leva pimentas chili, manjericão, cardamomo, alho e gengibre. Este ensopado de frango também costuma receber, por cima, ovos cozidos. Ele é bastante popular em ocasiões especiais no país, como casamentos, festas religiosas e reuniões de família. Se for convidado para prová-lo, segundo a CNN, considere uma honra.