Sob a água do RS à Europa, vinhos e alimentos podem estar com dias contados

Tem impacto com trigo, soja (que alimenta nossos animais), arroz — como é também o caso do RS, o maior produtor (70% do total) do alimento mais consumido pelos brasileiros diariamente, que tem feito o governo ponderar planos de importação de contingência do grão.

O cenário que se desenha no futuro é desolador: cientistas e ambientalistas prevêem uma grande insegurança alimentar global causada pelo clima. Os sistemas agrícolas não conseguem ser resilientes a eventos meteorológicos tão extremos — pudera!

Parreiras incendiadas em setembro de 2020, em St. Helena, California Imagem: Justin Sullivan/Getty Images

A alta incidência de luz solar em algumas regiões cada vez mais quentes está queimando as plantações de frutas ainda nos pés. Com o calor e aumento da umidade por conta das chuvas em outras partes do mundo, pragas com as quais os produtores nunca se preocuparam estão tomando os campos.

Por isso, é impossível tratar da pegada ambiental sem falar da alimentação, já que a cadeia de alimentos é uma das que mais causa impacto nas condições climáticas que temos vivido hoje.

O nosso sistema agroalimentar é um dos principais fatores que contribuem para o colapso climático que estamos vivendo. Ele é responsável por quase um terço de todas as emissões de gases de efeito estufa e tem causado um acelerado desmatamento, além da degradação do solo e perda massiva de biodiversidade.