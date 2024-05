Manchester City é campeão da Premier League em série inédita de títulos

Phil Foden precisou de dois minutos de jogo para fazer um golaço, de fora da área, e já colocar o time em vantagem.

O domínio era assustador. Pressão, posse, finalizações, jogo todo no campo de ataque.

E claro que o segundo gol viria. Com 18 minutos, o City já vencia por 2 a 0. De novo com Foden. Na comemoração, fez o sinal de "eu tô aqui".

Foden comemora o primeiro gol do Manchester City sobre o West Ham Imagem: Divulgação/Premier League

Um número ajuda a entender o controle do City. Aos 26, a transmissão pipocou os seguintes dados: 83% de posse de bola e um placar de 9 a 0 em finalizações.

Vai animar?

O único momento em que as rédeas do City afrouxaram foi na reta final do primeiro tempo. Kudus aproveitou o escanteio para uma pintura. Dominou a bola para o alto e mandou uma bicicleta. Jogada sensacional, digna de Prêmio Puskas.