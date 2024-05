De Machado a Eça: ela leva clássicos da literatura para receitas saborosas

Imagem: Arquivo pessoal

Foi quando, ironicamente, Denise precisou ler o livro Dom Casmurro, de Machado de Assis, para uma reportagem que iria fazer e acabou se encantando com uma receita que despertou a sua curiosidade. "Eu me deparei com a menção de uma cocada muito importante da história e fiquei com muita vontade de comer o doce. Improvisei com o que eu tinha em casa, uma lata de leite condensado, um coco ralado, fiz aquela cocada mole, tipo um beijinho."

E foi assim que surgiu o interesse de ligar literatura e gastronomia.

Fiquei curiosa, me perguntando se que o Machado de Assis gostava de cocada e por que ele decidiu colocar cocada nessa história. E foi daí que eu tive a ideia de criar um blog, o 'Capitu vem para o jantar', que nasceu em 2014.

Receitas famosas

Ela conta que a proposta inicial era fazer um diário da empreitada dela na cozinha. "Queria aprender a cozinhar com as comidinhas que eu ia encontrando nas leituras dos meus livros preferidos". Mas as postagens ganharam tal proporção que ela veio a mudar de profissão.