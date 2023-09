Por que estes alimentos queridinhos dos brasileiros podem desaparecer

Ligia diz que o universo da cultura alimentar, patrimônio imaterial, relações entre biodiversidade e povos que se relacionam com ela e são catalogados não possuem medição apenas por listas oficiais de governos, instituições ou artigos científicos que apontam animais e plantas em extinção: "A gente considera um critério importante para estar na Arca ser um alimento da sociobiodiversidade que sofra algum tipo de pressão".

Essas pressões podem se originar na degradação ambiental, desmatamento, especulação imobiliária, pressões que as comunidades levam no campo por urbanização ou dificuldades de manutenção de suas culturas, modo de vida e até mesmo de manter jovens no campo para transmitir saberes culturais.

Com a crise climática, as variedades podem sofrer pressão por não estarem se adaptando às mudanças bruscas. São diversas as formas que agem em cima desses conhecimentos, técnicas e alimentos. [...] A Arca não é apenas alimentos in natura, são processados também como farinha, pães e peixes. Vai além das listas que indicam os animais e plantas ameaçadas de extinção ou que ocorre a extinção propriamente dita como estamos acostumados a entender,

— Ligia Meneguello, bióloga e gestora cultural

Ela ressalta que a iniciativa possui um componente cultural que é mais difícil de ser medido, pois se está falando da regionalidade e culturas locais: "Claro que em Minas a goiabada vai estar lá. Até porque a gente está falando das coisas que são feitas de forma artesanal e dos saberes de tradição".

"A medida que a legislação sanitária 'pega no pé' das doceiras, tachos de cobre e jeitos [...], vai substituindo as goiabadas com níveis absurdas de açúcar ou outros conservantes. Aí você tem uma goiabada encontrada em qualquer esquina, mas não é dessa que estamos falando. Estamos falando da doçaria tradicional mineira, do saber relacionado. É a goiabada que é feita de um jeito em uma família e de outro n'outra família", observa Lígia.