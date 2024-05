Villarreal e Real Madrid empatam em jogo onde norueguês fez 4 dos 8 gols

Virou passeio? - O Real Madrid chegou aos 4 a 1 aos 46, novamente em chute cruzado do jovem Arda Güler.

Sörloth faz o segundo - A reação do Villarreal veio mesmo no segundo tempo com um Sörloth inspirado. Logo aos dois, o noruguês subiu mais que Éder Militão e Rüdiger e, de cabeça, diminuiu para o time da casa.

Mais um dele! - Sörloth fez outro quatro minutos depois, quando Militão não conseguiu bloqueá-lo e ele chutou no canto do goleiro.

O quarto do homem! - O norueguês estava impossível e fez o Villarreal chegar ao 4 a 4 aos 11, após bela troca de passes que Sörloth chutou com categoria.

VILLARREAL 4 X 4 REAL MADRID

Local: El Madrigal, em Villarreal (ESP)

Competição: La Liga (37ª rodada)

Data e hora: 19 de maio de 2024, às 14h (horário de Brasília)

Árbitro: Alejandro José Hernández Hernández

Auxiliares: Eduardo Prieto Iglesias e Diego Santaúrsula Aguado

VAR: Eduardo Prieto Iglesias

Cartões amarelos: Alberto Moreno (VIL)

Cartões vermelhos: Nenhum

Gols: Arda Güler, aos 13 minutos do primeiro tempo (REA); Joselu, aos 29 minutos do primeiro tempo (REA); Sörloth, aos 38 minutos do primeiro tempo (VIL); Lucas Vázquez, aos 39 minutos do primeiro tempo (REA); Arda Güler, aos 46 minutos do primeiro tempo (REA); Sörloth, aos dois minutos do segundo tempo (VIL); Sörloth, aos seis minutos do segundo tempo (VIL); Sörloth, aos 11 minutos do segundo tempo (VIL)