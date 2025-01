Reprodução RESTAURANTES De dogão a torresmo: onde provar clássicos de SP e suas releituras Gabrielli Menezes Comer é uma das melhores atividades para se fazer em São Paulo e ponto. Um dos grandes motivos é que, em seus 471 anos, a cidade nunca parou de agregar pessoas. Elas chegam de diferentes cidades e países, trazendo referências na mala, no coração e no paladar. Essa grande mistura cultural entra na panela paulistana e ganha novos sabores, muitas vezes únicos. Entre eles, o sanduíche de mortadela mais alto que os arranha-céus, o virado à paulista que dá força aos trabalhadores às segundas-feiras e o cachorro-quente com purê, eficiente em curar ressacas na madrugada. A história fica mais rica com um movimento de chefs dedicados a descobrir os ingredientes dos arredores e as receitas tradicionais, dando toques ao mesmo tempo autênticos e gastronômicos para receitas como o torresmo e o kebab. Abaixo, confira uma seleção de clássicos e releituras para provar no aniversário da cidade, dia 25 de janeiro. Publicidade Sanduíche de mortadela Maurício Porto Caledonia Whisky & Co. A partir de sábado (25), você tem uma semana para provar a versão do famoso sanduíche de mortadela de uma das casas finalistas na categoria "Melhor Cozinha de Bar", do Prêmio Nossa Bares e Restaurantes. Montada no pão francês redondo, a novidade do chef Rodrigo Rizzo combina o embutido italiano com queijo provolone, tomate, rúcula e molho de mostarda de Dijon (R$ 38). Vai lá: Rua Vupabussu, 309, Pinheiros. @caledoniabar Divulgação Mercado Municipal de São Paulo É dentro do Mercadão que estão as maiores referências no assunto "milhares" de fatias de mortadela entre duas fatias de pão - os turistas que o digam. Rizzo, do Caledonia Whisky & Co., ressalta o trabalho do Bar do Mané, aberto em 1933, e do Bar Mortadela Brasil, situado no mezanino: "Ambos são pontos fora da curva no que diz respeito à tradição". Vai lá: Rua Cantareira, 306, centro. @mercadomunicipalsp Churrasquinho grego Pedro Ferrarezzi Make Hommus. Not War A casa de cozinha do Oriente Médio homenageia os imigrantes com o churrasquinho grego, também conhecido como kebab ou shawarma. A releitura da carne assada no espeto vertical é servida sobre o homus com complementos por R$ 62. No sábado (25), o chef Fred Caffarena também oferece uma versão de sanduíche preparado direto na churrasqueira típica montada na calçada (R$ 45 com suco). Vai lá: Rua Oscar Freire, 2270, Pinheiros. @makehommus Reprodução Sabor da Pérsia Para Fred, do Make Hommus, um dos melhores shawarmas está nos boxes 10 a 12 do Mercado Kinjo Yamato. O primeiro restaurante iraniano de São Paulo vende kebabs de frango, carne ou misto, no prato ou enrolados no pão sírio (a partir de R$ 20). "O melhor é de frango com molho de alho e batata frita", diz o chef. No fim de 2024, os donos abriram no Mercadão o Delícias da Pérsia, com esfihas e doces árabes. Vai lá: Rua da Cantareira, 377, Luz. @sabordapersia Cachorro-quente Mauro Holanda Hot Pork Das 12h às 18h do dia 25, a lanchonete do chef Jefferson Rueda estará em festa para comemorar os 471 anos de São Paulo e os 7 anos da casa. Com direito a DJ e intervenções artísticas, o evento marca uma nova fase, com cardápio mais completo. Além do hot dog de porco caipira com ketchup de maçã, maionese e picles (R$ 31), entram em cena sanduíches como o hambúrguer de panceta (R$ 29). Vai lá: Rua Bento Freitas, 454, República. @hot.pork Reprodução Hot dog do Seu Angelo Uma portinha aberta em 1963 para vender cachorro-quente (a partir de R$ 10) na Lapa nunca mais fechou. A receita, que inclui pão francês de casquinha crocante, purê de batatas e pimentinha caseira, se perpetua por três gerações. Recentemente, o filho e o neto, Marcos e Rafael, inauguraram uma segunda loja maior e mais moderna. Com 100m2, está em soft opening na Praça Cívica, 100. Vai lá: Viela Ema A. Murari, 25, Lapa. @hotdogdoseuangelo Virado à paulista Divulgação Chez Claude De sexta a domingo, o endereço do franco-carioca Claude Troisgros vai ficar mais paulistano. Para celebrar a cidade que recebe pessoas de várias partes do Brasil e do mundo, entra no menu o virado à paulista (R$ 140). Gastronômico, o prato apresenta a barriga de porco à pururuca com toque agridoce: é glaceada em missô, mel e laranja. Feijão manteiguinha com linguiça, saladinha de couve, banana à milanesa, arroz e ovo frito formam os acompanhamentos. Vai lá: Rua Professor Tamandaré Toledo, 25, Itaim Bibi. @chez.claudesp Reprodução Ugue's Desde 1968, a lanchonete alimenta os moradores da região com PFs oferecidos ininterruptamente do almoço ao jantar. Como manda a regra, segunda é dia de virado à paulista (bisteca, tutu de feijão, banana, torresmo, couve, arroz e calabresa) por R$ 45. Fábio Guimarães, chef-executivo do Complexo Le Quartier (onde fica o Chez Claude), indica: "Frequentei muito". Vai lá: Rua Marquês de Itu, 1018, Higienópolis. @ugues_lanchonete Torresmo Divulgação Lobozó Já viu torresmo de sainha (R$ 13)? Esse é um dos petiscos servidos no sábado (25). A partir das 16h30, o chef Gustavo Rodrigues recebe Rafa Bocaina, cozinheiro e produtor rural. "Como é feita do mesentério (membrana do intestino), a receita está se perdendo. Quando São Paulo se tornou metrópole, o acesso às miudezas diminuiu. 