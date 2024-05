Entre rivais, ilha sob 'guarda compartilhada' muda de país a cada 6 meses

Durante seis meses, a Ilha dos Faisões é a Isla de los Faisanes, espanhola. Nos outros seis, é a Île des Faisans, francesa. No ano todo, é Kompantzia, no País Basco, região histórica dividida entre os dois países e marcada pelo forte separatismo no século 20.

Que lugar é esse?

Isla de los Faisanes sobre o Rio Bisasoa, vista do lado espanhol Imagem: Zarateman

Os municípios de Irun e Hondarribia ficam na Espanha, na margem oeste do rio Bidasoa. Enquanto Hondarribia é uma cidade histórica, de frente ao mar da Baía da Biscaia, Irun está um pouco mais para dentro do território, margeando as curvas do rio antes da foz (navegando pelo mapa no fim do texto você tem uma ideia melhor).

A paisagem urbana também difere. Hondarribia tem prédios bascos imponentes e coloridos, já Irun, ao menos próximo ao rio, se limita a torres residenciais pouco inspiradas.

No outro lado do Bidasoa, já na França, fica Hendaye, uma aprazível cidade litorânea popular entre veranistas. Subindo a margem, o charme costeiro dá lugar a uns galpões industriais.