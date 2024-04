Ave que não voa é a habitante mais famosa de ilha chamada Inacessível

A Ilha Inacessível é um pedacinho de terra e rocha de 12 quilômetros quadrados, isolado e inóspito, no meio do Oceano Atlântico. Ela pertence ao arquipélago de Tristão da Cunha, que já foi tema aqui do Terra à Vista justamente por ser a ilha habitada mais isolada do mundo (ainda mais nos tempos da pandemia).

Só que Tristão da Cunha — que por sua vez integra o território britânico de Santa Helena, Ascensão e Tristão da Cunha, pelo menos tem um punhado de seres humanos vivendo nela. A Ilha Inacessível é ainda mais distante do resto do mundo.

Isso deixa a história de seu habitante mais famoso ainda mais incrível. Como é que a saracurinha-da-ilha-inacessível, a menor ave não-voadora do planeta, foi parar ali?

Que bicho é esse?

Imagem: Wikimedia Commons

Espécie da mesma família das saracuras e galinhas d'água que habitam nossas margens de rios e áreas pantanosas, a saracurinha-da-ilha-inacessível é endêmica desse fim de mundo. Ou seja, só existe ali, nessa ilhota a 40 quilômetros de Tristão da Cunha - que por sua vez está a 2,4 mil quilômetros da zona habitada mais próxima, Santa Helena, com parcos 4 mil moradores.