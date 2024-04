A cidade romana que ajudou a criar o estoicismo, a filosofia do momento

47º33'N, 19º02'L

Ruínas de Aquincum

Óbuda, Budapeste, Hungria

Pode até parecer lorota, mas não é. Budapeste, a estonteante capital húngara, é uma cidade relativamente jovem. Grande parte de sua arquitetura, a começar pelo famoso prédio do Parlamento, é fruto do nacionalismo que tomou o país, lá pelos fins do século 19.

A capital foi fundada em 1873, com a junção de três cidades, essas sim bem antigas: as mais conhecidas Buda e Peste (uma em cada margem do Danúbio), e uma terceira, chamada Óbuda.