Do Brasil à Austrália: cidades 'afogadas' que recomeçaram em outro lugar

Mas então vieram rodovias e ferrovias, que quase extinguiram o transporte fluvial. O porto no Rio Wilsons cessou as atividades em meados do século 20. Segundo a reportagem, o rio "deixou de ser um ativo econômico para virar um passivo".

Ou seja, não há mais vantagem nítida, para uma cidade, em se desenvolver em torno de um rio. Pelo menos não nesses casos específicos. Isso ficou claro com as enchentes de 2022, que aconteceram apenas cinco anos depois de outra megainundação, do tipo "só acontece uma a cada 100 anos".

Em Roca Sales, as três fábricas que, juntas, empregavam um quinto da cidade, foram destruídas. Elas retornarão ao mesmo lugar? Caso decidam se mudar, como ficaria a economia local, já devastada?

Dois anos se passaram e Lismore ainda está sendo reconstruída. É o que acontecerá com centenas de cidades gaúchas. O assunto vai passar, mas o trauma da lama que engoliu tudo, as cicatrizes de rios que viraram mar, de casas que viraram ilhas, de cachorros que viraram náufragos, do cavalo que se equilibrou por dias em um restinho de telhado para virar símbolo improvável de um desastre brasileiro, vão seguir.

Na próxima tragédia, seja no Rio Grande do Sul ou em outro estado, questionamentos sobre reconstruir ou se mudar voltarão à tona. É algo realmente complexo, mas que ainda nos dá opção de escolha.

Em Lismore - e também em Lajeado e Muçum - muitos já foram embora por conta própria. Um especialista em planejamento urbano australiano resumiu assim a questão: