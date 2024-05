Sonho de infância: ele mora em um prédio dedicado a 'Cavaleiros do Zodíaco'

Eram pessoas que haviam abandonado campos e minas para tentar a vida na cidade. Uma vida dura. As mulheres indígenas, com suas saias coloridas e chapéus-coco, eram as vítimas mais constantes do preconceito diário.

Então, aqueles mais bem-sucedidos, em vez de se mudar para bairros ricos em outras cidades, começaram, cada vez mais, a valorizar suas origens no lugar que, de um jeito ou de outro, os acolheu. Assim nasceu a arquitetura "cholet", termo que une "cholo" (palavra depreciativa até outro dia para se referir aos indígenas, mas que ganhou novo significado) com "chalet".

Esses chalés dos cholos são edifícios de três a sete andares, com fachadas hipercoloridas, marcadas com elementos decorativos que remetem à cultura tiwanaku, que dominou grande parte da Bolívia, e também de Peru, Argentina e Chile, por 2,5 mil anos.

Condores, onças, montanhas e flores contrastam com a paisagem árida da cidade. Os cholets muitas vezes ficam ao lado de terrenos baldios e até lixões. A ideia é que não seja um luxo excludente, com grades, guaritas ou muros de condomínio.

Cholet do Homem de Ferro, em El Alto, na Bolívia Imagem: AIZAR RALDES / AFP

Isso porque o conceito principal dos cholets não está na decoração, mas no uso. Os primeiros pisos são públicos, com lojas no térreo e um salão de festas com pé-direito duplo. Somente os superiores são a moradia dos donos.