Árvore da morte: vítimas de lepra eram forçadas a viver dentro deste baobá

Hipopótamo no rio Shire, em Malauí Imagem: Getty Images

Entre várzeas salpicadas de palmeiras-de-leque e candelabros (a árvore) e savanas enfeitadas ora pelo enfeitiçante preto-e-branco zebrino ora pelas multicores de aves como o abelharuco-de-cabeça-ruiva, há espaço também para história humanas. E nada bonitas.

Que lugar é esse?

Imagem: Reprodução

A Árvore da Lepra é um grande baobá aos pés do Chinguni, o morro que se destaca no sul do parque, logo após a entrada. Uma placa simples, próxima à raiz, diz o seguinte, em inglês: "A sepultura das pessoas que sofriam de lepra no passado."

Ao lado dela, há uma fenda no tronco, que faz a curiosidade, estimulada pela narrativa dos guias turísticos, beirar o irresistível. Eles contam aos visitantes que, em meados do século passado, um surto de lepra atingiu com força uma aldeia em Liwonde. Os líderes, temendo que a doença se espalhasse ainda mais, condenavam os infectados a uma quarentena eterna no oco do tronco da árvore.