O que Gisele Bündchen e outros famosos podem ensinar (ou não) sobre comer?

Gisele Bündchen está no Brasil para o lançamento de "Nutrir: Receitas Simples para Corpo e Alma", a ser lançado na próxima semana no mercado nacional, mas que, no entanto, já figura como o mais vendido em pré-venda pela Amazon.

Giselle Bünchen, em imagem para a divulgação do seu novo livro Imagem: Divulgação

No livro, ela reúne 100 receitas, entre sopas e saladas (como uma que leva beterraba e rúcula com queijo de cabra) a doces lights — de barrinhas de noz-pecã a muffins de cenoura.

Com o intuito de convencer as pessoas em torno de uma dieta focada em vegetais, frutas, nozes e proteínas magras, ela também ensina a evitar no cotidiano o glúten, o açúcar, o álcool e a cafeína, tornando a vida mais "saborosa e factível", como ela diz no texto de apresentação.

Mais do que ensinar a cozinhar — e comer — Bündchen também compartilha relatos mais pessoais no livro, como a depressão e a ansiedade que enfrentou por anos e o alívio que encontrou através de mudanças na dieta e no estilo de vida.