Vegans passam a servir carne, são criticados e expõem sistema falho

Por isso, diz, resolveu introduzir no menu, "uma seleção cuidadosamente selecionada de opções de carne e laticínios de alta qualidade e de origem responsável".

Com a medida, o empresário espera conseguir aumentar o fluxo de clientes e lotar as mesas do seu restaurante em Macclesfield. Ainda que justamente graças a ela, uma horda de veganos tenha esbravejando nas redes em repúdio à sua decisão.

Aparentemente, esses ativistas não têm traduzido seu empenho de ir às redes com o mesmo intuito de ajudar a lotar as mesas dos restaurantes que criticam. O que deverá fazer com que muitos mudem as suas condutas — e, claro, seus cardápios.