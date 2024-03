Arroz e feijão estão caros? Atenção: no que depender do calorão, vai piorar

Além disso, a produção de alimentos depende fortemente da água e da qualidade do solo. Com o aquecimento global e as concentrações de emissões de gases de efeito estufa, há uma mudança no regime de precipitação.

Isso não só reduz o suprimento de água sustentável, mas causa degradação na qualidade do solo ao mesmo tempo que aumenta a evaporação devido a altas temperaturas.

Um documento de trabalho elaborado pelo Banco Central Europeu e o Instituto Potsdam para a Investigação do Impacto Climático analisou no ano passado flutuações históricas de preços de alimentos ligadas a dados climáticos.

Segundo os levantamentos, as alterações climáticas já fizeram subir os preços dos alimentos e a inflação em geral.

Na perspectiva do futuro, prevê-se que o aquecimento global crescente aumente os preços dos alimentos entre 0,6 e 3,2 pontos percentuais até 2060 numa escala global, de acordo com o relatório.

A inflação aumenta à medida que as temperaturas sobem — e as taxas atingem níveis ainda mais altos no verão ou em regiões quentes geralmente de latitudes mais baixas, essencialmente nos países do hemisfério sul.