Comida brasileira está no mundo: chegou a hora de mostrarmos nosso valor

Caipirinha Imagem: Getty Images

Está presente nas cartas de alguns dos melhores bares do mundo — ou do melhor, no caso do Sips, em Barcelona, que tem uma versão de caipirinha feita com o destilado nacional.

O açaí, a tapioca, o pão de queijo, entre outros sabores tão nossos, seguem bons caminhos de sucesso semelhantes. Mas há muitos produtos que ainda podem seguir trajetórias de êxito: vinhos, azeites, queijos, o nosso café especial, ainda pouco reconhecido se pensamos que somos o maior produtor do mundo.

Falar da extensão continental do Brasil já seria uma razão para mostrar por que a gastronomia brasileira é uma das mais ricas do continente americano — e do mundo. E porque, talvez, tenhamos ainda tanto por onde crescer.

Trata-se do país com a maior biodiversidade do planeta (15% a 20% de todas as espécies que habitam a Terra), o que se reflete em uma abrangência única de produtos e receitas.

São frutas exóticas que não brotam em outros lugares, peixes gigantes que nadam pelos nossos extensos rios amazônicos, técnicas tradicionais que seguram preservadas por povos nativos.