Jantar de R$ 2,5 milhões quer provar que existe alta cozinha no espaço

Mas há muito os tubos foram deixados de lado por pesarem mais que os alimentos que continham. As limitações de peso e volume ao viajar e as condições de microgravidade experimentadas no espaço afetaram as embalagens.

O jantar será a 30 mil metros de altitude Imagem: Divulgação

Outra questão — que o chef Munk quer ajudar a mudar — é a ideia de que comida servida em cápsulas espaciais precisam ser insossas. Ele promete que o seu jantar pode ser um novo capítulo para provar que sabor e condições específicas podem estar juntos.

O trabalho dele com as agências espaciais (entre elas, a NASA) deve ir nessa direção, como prova de que muito antes do que podemos pensar teremos como reservar uma mesa para comer tento a órbita da terra como vista da janela.

Mas ainda estamos longe, talvez, de podermos embarcar em uma espaçonave rumo a Marte para passar férias como quem entra em um navio de cruzeiro — onde o menu quase sempre é all-inclusive.

A viagem de ida e volta ao planeta vermelho deverá durar até três anos, e os astronautas poderão ter que cultivar alguns de seus próprios alimentos nessas condições.