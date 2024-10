Sesi Franca conquista o 16º título do Paulista de Basquete

O basquete paulista tem dono. Pela 16ª vez, o Sesi Franca levantou o caneco do principal torneio estadual da modalidade. Na noite desta quarta-feira (9), o Pedrocão ficou lotado para acompanhar mais um título do maior campeão do basquetebol paulista. No segundo jogo das finais, Franca derrotou o São José por 87 a 73 para fechar a série e ganhar mais um troféu.

O jogo começou com domínio do Sesi Franca no primeiro quarto da partida. A defesa de São José deixou alguns espaços no perímetro, dando oportunidades para o time de Franca utilizar bolas de três pontos para abrir 12 pontos de vantagem no primeiro quarto. O desempenho dos dois times melhorou no ataque no segundo período, com o Sesi Franca ainda utilizando o perímetro para se manter na frente do placar, enquanto São José usou mais do garrafão para começar a ter um rendimento melhor.

Ao longo do segundo tempo da partida, o Sesi Franca conseguiu administrar a sua vantagem. Helinho aproveitou para rodar o time, com destaque para Charles Hinkle que saiu do banco para ser o maior pontuador de Franca no jogo. São José até teve bons momentos nos minutos finais, diminuindo a diferença, mas não foi o suficiente para evitar a vitória e o título francano.