Taiane Justino leva três medalhas no Mundial sub-20

Taiane Justino voltou a subir ao pódio da categoria para atletas acima de 87kg no Campeonato Mundial Sub-20, em León, na Espanha. Ela estabeleceu as marcas de 110kg no arranco, 141kg no arremesso e 251kg no total, ficando com a prata no arranco e bronzes no arremesso e total.

A brasileira bateu dois recordes brasileiros, pertencentes a ela e obtidos na última Copa do Mundo Adulta, na Tailândia. Os 110kg levantados no arranco são as melhores marcas de uma atleta do país nesta faixa de peso, nas categorias adulto e sub-20. Esta foi a última participação da atleta nesta faixa etária, tendo conquistado medalha também no Mundial Sub-17, em 2021.

Taiane começou a prova bastante segura. Iniciou com 105kg, uma carga abaixo do seu próprio recorde, cumprindo bem. Na segunda, foi buscar o recorde nacional, marca que lhe colocaria na briga pela prata e, talvez, pelo título. Também executou com tranquilidade e buscou mais, com 112kg. Executou novamente, com os árbitros entendendo, por maioria, se tratar de movimento válido. Mas o júri entendeu de outra forma e anulou a decisão.