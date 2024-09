Caio conseguiu a medalha olímpica na marcha atlética em sua quarta aparição olímpica. Ele esteve presente em Londres-2012, na Rio-2016 e em Tóquio-2020 antes de entrar para o Olimpo em Paris-2024. O brasiliense foi quarto colocado nos Jogos dentro de casa, ficando muito perto do pódio, e terminou em 13º na edição da capital japonesa.

Caio, que hoje tem 33 anos de idade, tem muitas lembranças daquele 1º de agosto de 2024, quando ele cruzou a linha de chegada na Pont d'Iena em segundo lugar, completando os 20km da marcha atlética em 1h19min09s, 14 segundos atrás do equatoriano Brian Pintado. No entanto, sua principal memória é de quando ele se encontrou com sua família e conseguiu abraçá-la com alegria.

Retorno ao Brasil

De volta ao Brasil, Caio ainda se prepara para retomar os treinos intensos. Por enquanto, apenas realizou fortalecimento e cumpriu suas agendas comerciais e pessoais. Alguns pontos da agenda envolveram recepção calorosa da população de Sobradinho, sua cidade-natal, assistir ao jogo de seu clube de futebol do coração, o Vasco da Gama, no estádio Mané Garrincha, e uma colação de grau especial elaborada por sua faculdade.

"O carinho das pessoas é muito bacana. O reconhecimento, tirar foto e pedir para dar autógrafo são coisas diferentes. Também saber a história. Teve uma pessoa que falou para mim que tomou multa do condomínio porque estava gritando de madrugada durante a minha prova. Claro que muitas portas estão se abrindo, mas eu acho que a visibilidade para a marcha atlética tem sido muito importante para esse momento", falou ele.

Por falar em reconhecimento, Caio Bonfim já recebeu um grande presente por sua medalha olímpica. O Governo do Distrito Federal iniciou a reforma do Estádio Augustinho Lima, em Sobradinho, onde Caio treina. O local estava praticamente abandonado e, de acordo com a promessa estatal, haverá reformas no gramado e reparos na pista de atletismo, além de melhora na iluminação.