Liga estudantil promove encontros com medalhistas de Paris

A 10ª etapa da Liga Esportiva NESCAU® está chegando com novidades para o público paulistano. Marcada para os dias 28 e 29 de setembro no Clube Esperia e com 48 práticas esportivas, entre modalidades, oficinas e desafios para jovens entre 7 e 17 anos com e sem deficiências, o maior evento poliesportivo estudantil do país e pioneiro em unir esportes adaptados e não adaptados em um só lugar, promoverá um encontro especial com as medalhistas Raíssa Machado e Verônica Hipólito no sábado (28), e com a Flavia Saraiva e Rayssa Leal no domingo (29).

"Estamos muito contentes em poder proporcionar esse encontro das atletas com os jovens presentes no evento. A Liga tem como objetivo unir crianças e adolescentes e proporcionar momentos de trocas e, ter um momento de trocas e interação com atletas de peso, que representaram e representam tão bem nosso país em grandes eventos esportivos, é mais uma forma de inspirar e mostrar para as novas gerações que há espaço e possibilidades para todos no esporte", comenta Anamaria Monte, gerente de marketing da Liga Esportiva NESCAU®.