Brasil perde para o Paraguai B no Sul-Centro Americano

A seleção brasileira de handebol sub-16 conheceu a sua primeira derrota no Campeonato Sul-Centro Americano da categoria. Nesta quartaa-feira (25), o Brasil perdeu para o Paraguai B, anfitriões do torneio, por 20 a 18.

A seleção feminina começou a trajetória no Sul-Centro Americano ontem (24), vencendo o Chile por 32 a 17. Por sua vez, o Paraguai B estreou com derrota para o Uruguai elo placar de 26 a 14. No confronto desta terça-feira, no entanto, o Brasil não conseguiu ter a mesma efetividade no ataque como teve na primeira partida.