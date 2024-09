STU Pro Tour Rio reúne medalhistas olímpicos

O torneio ainda contará com grandes skatistas do exterior como o americano Keegan Palmer, bicampeão olímpico na modalidade Park. A australiana Arisa Trew, medalha de ouro em Paris-2024 também no Park, a britânica Sky Brown, bronze no Park nos Jogos de Tóquio e Paris também são atletas com glórias olímpicas. Por fim, a asutraliana Chloe Covell (street) e o estadunidense Alex Sorgente (park) devem ser preseça garantida nas finais.

O STU Pro Tour Rio de 2024 também vai contar com as disputas do Paraskate, com finais diretas tanto no Park quanto no Street. Por lá, o brasileiro Felipe Nunes e o americano Dan Mancina já confirmaram presença.

Na última edição do evento, em 2023, ainda sob nome de "STU Open Rio", a brasileira Rayssa Leal foi a grande campeã no street, enquanto Pedro Barros e Dora Varella venceram no park. Além disso, Felipe Nunes foi campeão no paraskate street. Assim, os quatro skatistas brasileiros defenderão o título no STU Pro Tour Rio. No skate street, o argentino Matias Dell Olio foi o vencedor de 2023.