O Campeonato Brasileiro de rúgbi em cadeira de rodas começa nesta terça-feira (26) e vai até sexta (27) no Centro de Treinamento Paralímpico, em São Paulo. São seis times atrás do título na primeira divisão e mais seis atrás do acesso na divisão de acesso.

Todos os jogos terão transmissão do Canal da Associação Brasileira de Rúgby em Cadeira de Rodas (ABRC) no Youtube. Além disso, haverá transmissão, pelos canais SporTV, da final da divisão principal do Brasileiro de rúgbi em cadeira de rodas às 17h de sexta-feira.

Seis e seis

A Primeira Divisão tem três times de São Paulo, Adeacamp, Gigantges e Ronins, bem como o BSB Quad Rugby, do Distrito Federal, o paranaense Gladiadores e Santer Vikings, do Rio de Janeiro. Em 2023, o título ficou com o Santer Vikings, campeão também em 2021.