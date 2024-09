Milena Titoneli e Nivea Barros são campeãs no Aberto da Polônia

E teve ouro para o Brasil no Aberto da Polônia de taekwondo! Neste domingo (22), as taekwondistas Nivea Barros e Milena Titoneli foram campeãs de suas categorias no torneio europeu, -53kg e -67kg, respectivamente. Mas os pódios não pararam por aí, já que Paulo Ricardo (-58kg) e Fillipe Rabello (-68kg) conquistaram as medalhas de bronze de suas categorias no masculino.

DOIS PESOS, DOIS OUROS

Começando pela campeã do peso mais leve disputado pelo Brasil, Nivea Barros começou a sua trajetória no dia vencendo a francesa Gire, ainda nas oitavas. Na fase seguinte, a hexacampeã brasileira eliminou Kioskeroglou, da Grécia, e depois Dujmic, da Croácia. Na grande decisão, a brasileira bateu Gerda Meištininkait?, da Lituânia, e ficou com o ouro da categoria até 53kg do Aberto da Polônia. Após a vitória, Nivea Barros agradeceu a toda sua equipe, incluindo o treinador Pedro Barroso.

Já nos 67kg, Milena Titoneli representou, e muito bem, o Brasil na categoria. A taekwondista começou batendo a croata Nikolina Mesic ainda na primeira fase. Nas quartas, Milena Titoneli eliminou a britânica Ruby Mackay e, logo depois, também mandou para casa a croata Ivana Arelic. O grande título veio na vitória contra a também britânica Chloe Roberts. Nas redes sociais, a medalhista de ouro dos 67kg do Aberto da Polônia de taekwondo se mostrou feliz com o resultado. "Começamos o circuito europeu com o pé direito!", afirmou Milena.