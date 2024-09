Brasileiro termina com título de Rebeca Andrade nas barras

+ SIGA O CANAL DO OTD NO WHATSAPP

Outros campeões

O dia começou com a final do solo masculino. O lugar mais alto do pódio ficou com Yuri Guimarães, da AGITH-SP, com 13.750 pontos. A prata e o bronze ficaram com João Perdigão, Pinheiros-SP, e Bernardo Miranda, MTC-MG. Em seguida, foi a vez da jovem Larissa Machado, do Flamengo, levar o ouro do salto com 13.134 pontos. Sua companheira de clube, Isabel Aguilar, ficou com a prata e Sophia Weiseberg, do Pinheiros-SP, o bronze.

Voltando para o masculino, Jhonny Oshiro, do AGITH-SP, fez 14.100 pontos para ficar com o título e deixar o favorito Vitaliy Guimarães, MTC-MG, com a prata. Yuri Guimarães levou o bronze. Nas argolas, Oshiro foi ao pódio novamente com o bronze. O título terminou com Caio Souza somando 14.325 pontos, enquanto o pinheirense Erick Domingues, o vice.

No salto masculino, Tomas Florêncio levou o título somando 14.200 pontos. Diogo Soares e Yuri Guimarães completaram pódio. A trave teve Gabriela Barbosa, do Pinheiros, campeã com 12.867. Isabel Aguilar e Larissa Machado conquistaram a prata e o bronze. No solo feminino, Hellen Silva foi ouro com 13.300. logo depois, ficaram Júlia Coutinho, também do Flamengo, e Maria Heloísa Moreno, do GNU-RS.

Com 14.500, Caio Souza foi campeão mais uma vez nas barras paralelas. Diogo Paes, do Pinheiros, e Derick Goulart, do GNU, ficaram em segundo e terceiro. Para encerrar, na barra fixa, Caio outra vez levou o título com 13.950 pontos. Tomas Florêncio e Diogo Paes completaram o pódio.