Thiago Wild chega na semifinal do Challenger de Bad Waltersdorf

Com o triunfo, Thiago Wild se garantiu em sua primeira semifinal do ano. Ele poderia enfrentar o compatriota Thiago Monteiro na partida, mas o cearense acabou derrotado. Monteiro, cabeça de chave número dois, enfrentava Laslo Djere estava atrás no segundo set em 4/1 após ter perdido o primeiro por 6/4 quando precisou se retirar da partida com dores no braço esquerdo.

Wild já tem 35 pontos garantidos com a campanha no Challenger de Bad Waltersdorf e, momentaneamente, está ganhando oito posições no ranking mundial, indo para o 88º posto. Em caso de ida para a final, ele poderá subir até duas posições. Caso seja campeão, poderá atingir a 77ª colocação. Thiago Monteiro, por sua vez, ganhou 16 pontos após o desempenho no saibro austríaco e é o 74º colocado momentaneamente.