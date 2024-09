Suzano vira sobre Praia Grande e está na semi do Paulista

E BLUESKY

No terceiro set, o Suzano assumiu liderança no início da parcial, porém deixou o Praia Grande encostar no fim, indo de 18 a 14 a 20 a 20. Porém, mais uma vez o bloqueio foi o fundamento que fechou o set, mas para o Suzano, que terminou com 26 a 24.

Na quarta parcial, os praianos começaram com bons ataques, desse modo liderou o início, mas logo levou empate de 7 a 7. Desse modo, o equilíbrio predominou novamente, mas o Suzano conseguiu crescer no final, abriu 23 a 20 e apenas segurou o placar para vencer por 25 a 23.

Classificação antecipada

Com por 3 sets a 1, o time do técnico Peu assumiu a liderança provisória do Paulista de vôlei masculino com 15 pontos, já que o Vôlei Renata, que estava na ponta, ainda joga neste sábado. Com isso, os suzanenses também se garantiram nos playoffs da competição, uma vez que o próprio Praia Grande, quinto colocado no momento com 8 pontos, não tem mais chances de alcançar o Suzano.